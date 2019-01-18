Инфантино допустил проведение матчей ЧМ-2022 не только в Катаре

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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино рассказал о том, что матчи чемпионата мира по футболу 2022 года могут пройти не только в Катаре, передает ТАСС.

Во время Исполнительного саммита ФИФА в Марракеше глава отметил, что в случае увеличения количества участников придется и другим государствам принять первенство.

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«Если будет достигнута договоренность об увеличении числа команд-участниц ЧМ-2022 до 48, то некоторые матчи турнира могут пройти в географически близких к Катару странах», — приводит слова Инфантино Магриб Араб Пресс (МАП).

Президент организации отметил, что вопрос о количестве участвующих в соревновании до сих пор является дискуссионным.

Чемпионат мира по футболу в Катаре пройдет в период с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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