Логинов отказался давать интервью норвежским журналистам

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Россиянин Александр Логинов отказал в общении журналистам норвежского телеканала NRK перед стартом пятого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге, сообщает «Матч ТВ».

По данным источника, Логинов отказался общаться с корреспондентами NRK, заявив им, что не знает английский язык.

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Соревнования этапа Кубка мира начнутся 17 января. В первый день пройдут спринтерские гонки. Начало мужской гонки — в 13:00 мск, женской — в 16:45 мск.

Ранее норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен высказал свое мнение насчет Логинова.

Также чешский биатлонист Ондржей Моравец прокомментировал критику в адрес Логинова, который в прошлом был уличен в нарушении антидопинговых правил.