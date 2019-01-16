«Банвит» нанес поражение «Нижнему Новгороду» в Лиге чемпионов ФИБА

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«Нижний Новгород» потерпел поражение от турецкого «Банвита» в рамках матча группового этапа Лиги чемпионов Международной федерации баскетбола (ФИБА), сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 75:72. Самым результативным игроком стал защитник иностранного клуба Гэри Нил, набравший 21 очко. В активе разыгрывающего российской команды Кендрика Перри 15 очков.

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«Банвит» на данный момент занимает третье место в турнирной таблице группы А, в то время как «Нижний Новгород» идет на четвертой строчке.

Напомним, что в плей-офф выйдут команды, занявшие первые четыре места в своих группах.

Ранее сообщалось, что лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс пропустит еще как минимум два матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) из-за травмы паха.

Лига чемпионов ФИБА. Группа А. 11-й тур

«Нижний Новгород» (Россия) — «Банвит» (Турция) — 72:75 (15:19, 27:30, 10:14, 20:12)