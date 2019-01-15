Овечкин поднялся на 14-е место в НХЛ по заброшенным шайбам
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 14-е место в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) по заброшенным шайбам, сообщает «Советский спорт».
Российский форвард оформил гол на восьмой минуте матча против «Сент-Луис Блюз». Ассистентами стали Дмитрий Орлов и Ти Джей Оши.
Для нападающего эта шайба стала 33-й в текущем сезоне и 640-й в регулярном чемпионате НХЛ. Таким образом, Овечкин поднялся на 14-е место в рейтинге по количеству голов, сравнявшись с Дэйвом Андрейчаком.
Также спортсмен вышел на чистое шестое место по количеству голов в большинстве (238), одолев Брендана Шэнахэна.
Ранее чемпион мира, бронзовый призер Олимпийских игр 2002 года, а ныне скаут «Чикаго Буллз» Андрей Николишин прокомментировал выступления российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, Овечкина и игрока «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина в регулярном чемпионате НХЛ.
Thirty-Three! @ovi8 #ALLCAPS pic.twitter.com/uAzRwnkyFY— Washington Capitals (@Capitals) 15 января 2019 г.