Овечкин поднялся на 14-е место в НХЛ по заброшенным шайбам

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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 14-е место в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) по заброшенным шайбам, сообщает «Советский спорт».

Российский форвард оформил гол на восьмой минуте матча против «Сент-Луис Блюз». Ассистентами стали Дмитрий Орлов и Ти Джей Оши.

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Для нападающего эта шайба стала 33-й в текущем сезоне и 640-й в регулярном чемпионате НХЛ. Таким образом, Овечкин поднялся на 14-е место в рейтинге по количеству голов, сравнявшись с Дэйвом Андрейчаком.

Также спортсмен вышел на чистое шестое место по количеству голов в большинстве (238), одолев Брендана Шэнахэна.

Ранее чемпион мира, бронзовый призер Олимпийских игр 2002 года, а ныне скаут «Чикаго Буллз» Андрей Николишин прокомментировал выступления российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, Овечкина и игрока «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина в регулярном чемпионате НХЛ.