Россия вырвала ничью у Германии на ЧМ — 2019

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В матче группового этапа чемпионата мира по гандболу 2019 года сборная России сыграла вничью с национальной командой Германии, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Берлине завершилась вничью 22:22. Лучшим игроком матча был признан Тимур Дибиров.

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На данный момент Россия занимает в турнирной таблице группы А третье место, набрав четыре очка за три матча. В другой игре Бразилия обыграла команду Сербии со счетом 22:24.

Следующий матч россияне проведут против южноамериканской команды. Встреча состоится 15 января и начнется в 17:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что мужская сборная России по гандболу обыграла команду Кореи на чемпионате Европы.

Гандбол. Чемпионат мира. 3-й тур.

Россия — Германия — 22:22 (10:12, 12:10)