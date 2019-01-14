Россия вырвала ничью у Германии на ЧМ — 2019
В матче группового этапа чемпионата мира по гандболу 2019 года сборная России сыграла вничью с национальной командой Германии, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Берлине завершилась вничью 22:22. Лучшим игроком матча был признан Тимур Дибиров.
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На данный момент Россия занимает в турнирной таблице группы А третье место, набрав четыре очка за три матча. В другой игре Бразилия обыграла команду Сербии со счетом 22:24.
Следующий матч россияне проведут против южноамериканской команды. Встреча состоится 15 января и начнется в 17:30 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что мужская сборная России по гандболу обыграла команду Кореи на чемпионате Европы.
Гандбол. Чемпионат мира. 3-й тур.
Россия — Германия — 22:22 (10:12, 12:10)