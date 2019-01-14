Надаль прошел во второй круг Australian Open-2019

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии 2019 года, сообщает «Советский спорт».

Спортсмен одержал победу над австралийцем Джеймсом Даквортом со счетом 6:4, 6:3, 7:5. Теннисисты находились на корте два часа 15 минут.

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Во втором круге Надалю предстоит встреча либо с еще одним австралийцем Мэттью Эбденом, либо с немцем Яном-Леннардом Штруффом.

Ранее знаменитый теннисист Андрей Чесноков поделился ожиданиями от выступлений Карена Хачанова и Даниила Медведева на предстоящем турнире «Большого шлема» — Australian Open.

Теннис. Australian Open-2019. Первый круг

Рафаэль Надаль (Испания) — Джеймс Дакворта (Австралия) — 6:4, 6:3, 7:5.