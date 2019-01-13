Фуркад высказался о роли Логинова в результате сборной Франции

<img src="//img.gazeta.ru/files3/961/11967961/upload-RIAN_2981781.HR-pic905-895x505-96486.jpg">

Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад высказался о роли российского биатлониста Александра Логинова в результате сборной Франции в эстафете на четвертом этапе Кубка мира. передает «Советский спорт».

Французская команда заняла второе место в мужской эстафете. Стоит отметить, что отрыв сборной России, которая и выиграла эстафету, от команды Франции составил целую минуту.

Реклама

«Оберхоф не разочаровал! Я приезжаю сюда в течение десяти лет, и еще ни разу не бежал в подходящих условиях. Это была особенная гонка. Трудно было надеяться на лучший результат без провала Логинова», — приводит слова Фуркада L'Equipe.

Ранее биатлонист Цветков рассказал о трудностях с попаданием в команду.