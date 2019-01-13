Фуркад высказался о роли Логинова в результате сборной Франции
Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад высказался о роли российского биатлониста Александра Логинова в результате сборной Франции в эстафете на четвертом этапе Кубка мира. передает «Советский спорт».
Французская команда заняла второе место в мужской эстафете. Стоит отметить, что отрыв сборной России, которая и выиграла эстафету, от команды Франции составил целую минуту.
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«Оберхоф не разочаровал! Я приезжаю сюда в течение десяти лет, и еще ни разу не бежал в подходящих условиях. Это была особенная гонка. Трудно было надеяться на лучший результат без провала Логинова», — приводит слова Фуркада L'Equipe.
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