Макгрегора обвинили в наркомании

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Экс-чемпион мира по боксу Поли Малиньяджи ответил на критику со стороны бойца смешанных единоборств (MMA) Конора Макгрегора, передает «Советский спорт».

Ирландец в своем недавнем заявлении назвал Малиньяджи «нищей сучкой», призвав того перестать обсуждать тему с публикацией видеозаписи их спарринга, на котором Макгрегор якобы отправил в нокдаун Поли.

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«У него невероятный талант быть крутым артистом в плане всякого дерьма. Может быть, ты и богат, но ты кокаинщик. Не позволяй гадости, которую ты глотаешь пятничными вечерами, затуманивать сознание», — написал боксер в своем инстаграме.

Ранее сообщалось, что Макгрегор может провести поединок с Малиньяджи.