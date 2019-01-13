Макгрегора обвинили в наркомании
Экс-чемпион мира по боксу Поли Малиньяджи ответил на критику со стороны бойца смешанных единоборств (MMA) Конора Макгрегора, передает «Советский спорт».
Ирландец в своем недавнем заявлении назвал Малиньяджи «нищей сучкой», призвав того перестать обсуждать тему с публикацией видеозаписи их спарринга, на котором Макгрегор якобы отправил в нокдаун Поли.
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«У него невероятный талант быть крутым артистом в плане всякого дерьма. Может быть, ты и богат, но ты кокаинщик. Не позволяй гадости, которую ты глотаешь пятничными вечерами, затуманивать сознание», — написал боксер в своем инстаграме.
Ранее сообщалось, что Макгрегор может провести поединок с Малиньяджи.