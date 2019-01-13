«ПСЖ» установил новый рекорд чемпионата Франции

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Французский «ПСЖ» стал первым клубом в Лиге 1, который набрал 50 очков после 18 туров, сообщает «Советский спорт».

Встреча команды с «Амьеном» завершилась со счетом 3:0 в пользу «горожан».

Таким образом, парижане с 50-ю очками стали первым клубом в чемпионате Франции, которым удалось набрать подобную сумму за 18 туров.

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На данный момент «ПСЖ» лидирует в турнирной таблице соревнования.

Ранее тренерский штаб «Монако» во главе с Тьерри Анри объявил заявку команды на выездной матч 20-го тура французской Лиги 1 с «Марселем».