«ПСЖ» установил новый рекорд чемпионата Франции
Французский «ПСЖ» стал первым клубом в Лиге 1, который набрал 50 очков после 18 туров, сообщает «Советский спорт».
Встреча команды с «Амьеном» завершилась со счетом 3:0 в пользу «горожан».
Таким образом, парижане с 50-ю очками стали первым клубом в чемпионате Франции, которым удалось набрать подобную сумму за 18 туров.
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На данный момент «ПСЖ» лидирует в турнирной таблице соревнования.
Ранее тренерский штаб «Монако» во главе с Тьерри Анри объявил заявку команды на выездной матч 20-го тура французской Лиги 1 с «Марселем».