Елистратов занял третье место на чемпионате Европы по шорт-треку
Российский спортсмен Семен Елистратов выиграл бронзу на чемпионате Европы по шорт-треку на дистанции 1500 м, сообщает «Советский спорт».
Результат россиянина в финале составил 2 минуты 13,740 секунды. Золото в активе Лю Шаолинь Сандор из Венгрии (2.13,579), серебро завоевал его младший брат Лю Шаоан (2.13,665).
Еще один россиянин Денис Айрапетян показал четвертый результат.
Чемпионат Европы. Дордрехт, Голландия
Мужчины. 1500 м
1. Лю Шаолинь Сандор (Венгрия) – 2.13,579
2. Лю Шаоан (Венгрия) – 2.13,665
3. Семен Елистратов (Россия) – 2.13,740
4. Денис Айрапетян (Россия) – 2.13,896…
8. Павел Ситников (Россия) – 2.29,801.
Чемпионат Европы в Дордрехте завершится 13 января.
Ранее стало известно, что российская спортсменка Софья Просвирнова заняла третье место на чемпионате Европы по шорт-треку на дистанции 1500 м.