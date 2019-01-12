Елистратов занял третье место на чемпионате Европы по шорт-треку

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Российский спортсмен Семен Елистратов выиграл бронзу на чемпионате Европы по шорт-треку на дистанции 1500 м, сообщает «Советский спорт».

Результат россиянина в финале составил 2 минуты 13,740 секунды. Золото в активе Лю Шаолинь Сандор из Венгрии (2.13,579), серебро завоевал его младший брат Лю Шаоан (2.13,665).

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Еще один россиянин Денис Айрапетян показал четвертый результат.

Чемпионат Европы. Дордрехт, Голландия

Мужчины. 1500 м

1. Лю Шаолинь Сандор (Венгрия) – 2.13,579

2. Лю Шаоан (Венгрия) – 2.13,665

3. Семен Елистратов (Россия) – 2.13,740

4. Денис Айрапетян (Россия) – 2.13,896…

8. Павел Ситников (Россия) – 2.29,801.

Чемпионат Европы в Дордрехте завершится 13 января.

Ранее стало известно, что российская спортсменка Софья Просвирнова заняла третье место на чемпионате Европы по шорт-треку на дистанции 1500 м.