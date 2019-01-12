Наставник Серены Уильямс сравнил Джоковича и Федерера

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Тренер 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» Серены Уильямс Патрик Муратоглу сравнил швейцарца Роджера Федерера и серба Новака Джоковича, передает «Советский спорт».

Специалист отметил, что оба теннисиста впечатлили, когда вернулись на корт.

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«Думаю, оба возвращения впечатляют, но я считаю, что Роджер удивил больше. Новак никогда не терял свой теннис. Он был на пике, прежде чем потерял мотивацию. Новак был в плохом состоянии, из-за чего он не показывал хороших результатов, но уровень его игры никогда не падал. Возвращение Джоковича – большое достижение, но оно не так удивительно.

Роджер не был на пике своей игры, затем получил тяжелую травму и долго не выходил на корт. А когда он вернулся, то играл намного лучше, чем до травмы, и мог делать что-то новое. Федерер вернулся, выиграв два турнира «Большого шлема», а также несколько раз подряд побеждал Надаля, в том числе в финале Открытого чемпионата Австралии. Он вернулся, чтобы решить проблемы, которые Рафаэль создавал ему на протяжении всей карьеры», — цитирует Муратоглу Tennis World USA.

Ранее сообщалось, что теннисисту Джоковичу грустно из-за решения Маррея завершить карьеру.