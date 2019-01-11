Шайба Панарина привела «Коламбус» к победе в матче с «Нэшвиллом»

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«Коламбус Блю Джекетс» вырвал победу у «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 4:3.

«Коламбус» вел со счетом 3:1 до 55-й минуты, однако пропустил две шайбы за 38 секунду. В овертайме победу клубу принес российский нападающий Артемий Панарин, добавив к голу в основное время шайбу в дополнительное. Таким образом, хоккеист оформил дубль.

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Ранее «Вашингтон» одолел «Бостон» благодаря дублю Овечкина.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Коламбус Блю Джекетс» (Огайо) — «Нэшвилл Предаторз» (Теннесси) — 4:3 (1:0, 0:0, 2:3, 1:0)

1:0 – Дженнер (Андерсон, Веренски) – 06:26 (5x5)

1:1 – Бонино (Экхольм, Фиала) – 44:31 (5x5)

2:1 – Панарин (Веренски, Дюбуа) – 53:32 (5x4)

3:1 – Дженнер (Фолиньо) – 53:43 (5x5)

3:2 – Арвидссон (Йози, Джохансен) – 55:07 (5x5)

3:3 – Экхольм (Сиссонс, Хартман) – 55:45 (5x5)

4:3 – Панарин (Джонс, Аткинсон) – 61:22 (4x3)