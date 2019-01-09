Экс-хавбек «Спартака» попал в сферу интересов «Милана»

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Полузащитник испанской «Севильи» Квинси Промес попал в сферу трансферных интересов итальянского «Милана», сообщает «Советский спорт».

По информации Sky Sport Italia, в итальянской команде уже рассматривают кандидатуру бывшего игрока московского «Спартака». Сам Промес хочет получать больше игрового времени.

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В «Севилью» хавбек перешел летом 2018 года за €30 млн. Нынешнее соглашение футболиста и команды рассчитано до конца июня 2023 года.

При этом СМИ также сообщает, что в испанском клубе все еще заинтересованы в услугах футболиста, который уже провел за «Севилью» 22 матча, но при этом забил всего один мяч и отдал две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «Челси» близок к приобретению игрока «Милана».