«Челси» близок к приобретению игрока «Милана»

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Нападающий «Милана» Гонсало Игуаин, права на которого принадлежат туринскому «Ювентусу», близок к переходу в лондонский «Челси», сообщает «Советский спорт».

По информации Marca, трансфер аргентинского форварда состоится в течение «нескольких часов».

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Отмечается, что Игуаин перейдет в «Челси» до конца сезона на правах аренды. Летом он будет приобретен у «Ювентуса» за €36 млн.

Ранее сообщалось, что в «Милан» будет продан нападающий «Челси» Альваро Мората, однако в испанском издании утверждают, что после перехода Игуаина в лондонский клуб Мората будет приобретен «Севильей».

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Игуаин принял участие в 20 матчах. В активе футболиста восемь мячей.