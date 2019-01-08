Теннисистка Кудерметова вышла в полуфинал квалификации Australian Open
Российская теннисистка Вероника Кудерметова прошла во второй раунд квалификации на Открытый чемпионат Австралии, сообщает «Советский спорт».
В последнем матче спортсменка одержала победу над итальянкой Жасмин Паолини в трех сетах со счетом 4:6, 6:1, 6:3.
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Теперь Кудерметовой предстоит встреча с немкой Анной Цая.
Ранее российский теннисист Даниил Медведев снялся с турнира категории ATP250 в австралийском Сиднее.
Мельбурн, Австралия. Australian Open. Квалификация. Четвертьфинал
Вероника Кудерметова (Россия) — Жасмин Паолини (Италия) — 4:6, 6:1, 6:3