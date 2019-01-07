Российская теннисистка Калинская выиграла турнир ITF в Австралии
Россиянка Анна Калинская победила на турнире Международной федерации тенниса (ITF) в австралийском Плейфорде, сообщает ТАСС.
В финале представительница Казахстана Елена Рыбакина уступила россиянке со счетом 6:4, 6:4.
В сумме Калинская провела пять успешных встреч и проиграла лишь один сет за соревнование.
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20-летняя теннисистка занимает 167-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
Ранее российская теннисистка Анастасия Павлюченкова завершила выступление на турнире категории International в австралийском Хобарте.