СМИ: «Краснодар» приобрел игрока сборной Швеции Ольссона за €4,9 млн
«Краснодар» смог договориться со шведским АИКом о покупке полузащитника Кристоффера Ольссона, сообщает ТАСС.
По информации шведской газеты Expressen, «горожане» приобретают хавбек за €4,9 млн.
23-летний игрок вскоре подпишет с российским клубом долгосрочный контракт. Трансфер состоится уже на этой неделе.
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Примечательно, что футболист находился в сфере интересов не только «быков», но и итальянских клубов «Фиорентина» и «Удинезе», а также испанской «Сельты».
В прошедшем сезоне Ольссон исполнил пять голевых передач, став лучшим игроком чемпионата Швеции.
Ранее сообщалось, что «Зенит» готов отдать за игрока молодежной сборной Нидерландов €10 млн.