СМИ: «Краснодар» приобрел игрока сборной Швеции Ольссона за €4,9 млн

<img src="">

«Краснодар» смог договориться со шведским АИКом о покупке полузащитника Кристоффера Ольссона, сообщает ТАСС.

По информации шведской газеты Expressen, «горожане» приобретают хавбек за €4,9 млн.

23-летний игрок вскоре подпишет с российским клубом долгосрочный контракт. Трансфер состоится уже на этой неделе.

Реклама

Примечательно, что футболист находился в сфере интересов не только «быков», но и итальянских клубов «Фиорентина» и «Удинезе», а также испанской «Сельты».

В прошедшем сезоне Ольссон исполнил пять голевых передач, став лучшим игроком чемпионата Швеции.

Ранее сообщалось, что «Зенит» готов отдать за игрока молодежной сборной Нидерландов €10 млн.