Экс-игрок «Зенита» призвал российских хоккеистов выбросить бронзу МЧМ
Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов раскритиковал хоккеистов молодежной сборной России, завоевавших бронзу чемпионата мира, передает «Советский спорт».
«Ни фига я недоволен! Было все, чтобы золото выиграть! Пусть выбросят… эту бронзу. Они обязаны были играть в финале», — написал Радимов в твиттере.
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В полуфинале турнира сборная России проиграла команде США со счетом 1:2.
Встреча между сборными России и Швейцарии за бронзу завершилась со счетом 5:2 в пользу подопечных Валерия Брагина. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.