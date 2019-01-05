Тренер сборной России прокомментировал невыход команды в финал МЧМ

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Главный тренер сборной России Валерий Брагин прокомментировал матч против команды США в полуфинале молодежного чемпионата мира, передает ТАСС.

Наставник считает, что его подопечные достойно проявили себя в данной встрече.

«Ну, так бывает в хоккее, американцы на гол больше забили, хотя по голевым моментам у нас было преимущество. Сборная США лучше начала матч, но вторая половина была за нами, третий период они играли на удержание. Претензий к нашим ребятам никаких нет, не хватило одной шайбы. В таких играх очень важно то, кто забьет первым, предполагали, что много шайб не будет», — рассказал российский специалист.

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Также назвал нынешней целью команды подготовиться к матчу за третье место.

«Ребята, конечно, переживают, они чувствуют, что все было рядом. Сейчас наша задача — успокоить ребят, готовиться к матчу за бронзу. Посмотрим второй полуфинал, надо правильно подготовиться и определиться с планом на игру», — заключил Брагин.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу американцев.

Россиянам предстоит сразиться за бронзу 6 января в 00:00 по московскому времени.

Ранее капитан национальной команды Клим Костин высказался относительно незасчитанного гола в ворота США.