Кучеров вошел в тройку лучших игроков дня в НХЛ
Голкипер «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), передает «Советский спорт».
Во встрече регулярного чемпионата против «Ванкувер Кэнакс» (2:0) голкипер отразил 33 броска и оформил шат-аут.
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Вторым стал российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. В матче с «Лос-Анджелес Кингз» (6:2) нападающий набрал четыре (1+3) очка и продлил результативную серию до 12 игр.
Третьей звездой признан форвард «Каролины Харрикейнз» Теуво Терявяйнен, оформивший дубль и отдавший передачу в матче с «Филадельфией Флайерз» (5:3).
Ранее сообщалось, что Овечкин отказался участвовать в Матче всех звезд НХЛ.