16 стран требуют немедленного принятия решения по РУСАДА

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16 стран направили заявление, в котором требуют Всемирное антидопинговое агентство (WADA) принять решение по Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) немедленно, сообщает «Советский спорт».

Заявление было подписано представителями национальных антидопинговых агентств Австралии, Австрии, Канады, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Японии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши, Сингапуре, Швеции и США.

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WADA не получило доступ к московской лаборатории, что было условием восстановления РУСАДА, в срок.

«Россия не выполнила своих обязательств. Мы призываем WADA проявить жесткость и принять решение незамедлительно с учетом пропуска российской стороной крайнего срока по предоставлению данных Московской лаборатории. Мы понимаем, что РУСАДА работает с WADA в попытках решить имеющиеся проблемы. Но 20 сентября были объявлены конкретные условия будущего сотрудничества, а без предоставленных данных дальнейший путь может быть только один.

Важность ситуации исключает возможность того, что России будут даны еще 2 недели на выполнение требований. На кону стоят интересы всего движения за чистый спорт, поэтому WADA должна рассмотреть вопрос дальнейшей судьбы РУСАДА без промедления», — приводит текст заявления RTÉ Sport.

Ранее американская биатлонистка раскритиковала WADA.