Карлсен стал победителем чемпионата мира по блицу
Норвежец Магнус Карлсен выиграл чемпионат мира по блицу в Санкт-Петербурге, сообщает «Советский спорт».
По итогам 21-го тура Карлсен набрал 17 очков.
Отметим, что эта победа позволила заработать Карлсену 60 тысяч долларов.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию с заключительного дня ЧМ по блицу.
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Ранее 22-летний россиянин Даниил Дубов занял первое место на чемпионате мира по рапиду в Санкт-Петербурге. После его победы президент России Владимир Путин поздравил российского шахматиста с победой на чемпионате мира по рапиду в Санкт-Петербурге.
Также соревнования выиграла российская шахматистка Екатерина Лагно.
Top medals & prizes:— ChesscomNews (@ChesscomNews) 30 декабря 2018 г.
1 Carlsen, Gold $60,000
2 Duda, Silver $50,000
3 Nakamura, Bronze, $40,000#wrbc2018