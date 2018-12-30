Карлсен стал победителем чемпионата мира по блицу

Норвежец Магнус Карлсен выиграл чемпионат мира по блицу в Санкт-Петербурге, сообщает «Советский спорт».

По итогам 21-го тура Карлсен набрал 17 очков.

Отметим, что эта победа позволила заработать Карлсену 60 тысяч долларов.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию с заключительного дня ЧМ по блицу.

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Ранее 22-летний россиянин Даниил Дубов занял первое место на чемпионате мира по рапиду в Санкт-Петербурге. После его победы президент России Владимир Путин поздравил российского шахматиста с победой на чемпионате мира по рапиду в Санкт-Петербурге.

Также соревнования выиграла российская шахматистка Екатерина Лагно.