Источник: Мамаев написал заявление на водителя Соловчука

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Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев написал заявление на водителя Виталия Соловчука, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источника в правоохранительных органах.

В своем заявлении футболист утверждает, что Соловчук сам нанес ему побои.

«Заявление Мамаева поступило в отдел полиции по Пресненскому району, он утверждает, что Соловчук нанес ему удар в область подбородка», — рассказал собеседник агентства.

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Также источник проинформировал, что полиция проводит проверку. В результате может быть возбуждено дело по статье «Побои».

Мамаев вместе с нападающим «Зенита» Александром Кокориным задержаны по подозрению в избиении трех человек в центре Москвы.

Ранее жена Мамаева высказалась о дружбе супруга с Кокориным.