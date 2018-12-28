Российский биатлонист объяснил выступление в форме сборной Украины

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Российский биатлонист Александр Жирный на третьем этапе Кубка России в Ижевске выступает в комбинезоне сборной Украины.

По словам спортсмена, выступающего за сборную Башкортостана, у него нет другой экипировки.

«Регион, за который выступаю, не выдал другой комбинезон. Что имею, в том и бегаю. Осталось много экипировки после четырех сезонов, что я выступал за сборную Украины. Куда я буду ее девать?», — сказал Жирный в интервью «Матч ТВ».

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Уроженец Уфы выступал за сборную Украины с 2014 по 2018 год. В первом спринте на «Ижевской винтовке» спортсмен занял 45-е место, во втором — 24-е.

Ранее дочь тренера сборной по биатлону пыталась связаться с отцом через главу СБР.