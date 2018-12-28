Геркус объявил об уходе из «Локомотива»

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Генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус объявил об уходе из клуба, информирует «Спорт-Экспресс».

Функционер занял свой пост в августе 2016 года.

«Друзья! Сегодня я покидаю «Локомотив». Великий клуб, частью которого мне посчастливилось быть почти два с половиной года. Эта была большая честь и большая ответственность. И сейчас я могу добавить — большое счастье. Я горд, что результатом нашей глобальной работы стали не только два трофея, пополнившие историческую копилку клуба, но и та атмосфера, которая теперь царит в дни матчей в Черкизове. Нам удалось сделать из похода на футбол настоящее шоу и приключение. «РЖД Арена» стала центром притяжения для многих тысяч новых болельщиков, детей, молодежи – это важнейший результат нашей работы. Я ухожу из «Локо», но планирую остаться в футболе и в спорте. Уверен — будущее принесет новые вызовы и новые победы! Спасибо и вперед «Локомотив» Москва!» — сообщил Геркус.

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При Геркусе «железнодорожники» выиграли чемпионат и Кубок России.

Ранее рекордсмен премьер-лиги возглавил «Спартак-Владикавказ».