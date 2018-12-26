Испанский тренер поделился воспоминаниями о беспределе в «Волге»

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Бывший тренер сборной Испании по футболу Хулиан Калеро рассказал, как ему работалось в российской «Волге», передает Sport24.

В 2011 году Калеро был помощником Дмитрия Черышева в нижегородском клубе. По его словам, в клубе царило пьянство и беспредел, а власть и вовсе захватили агенты.

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В «Волге» было очень много коррупции и политических моментов. Агенты постепенно захватили власть в клубе. Они свободно приходили в раздевалку, инструктировали своих футболистов. В Испании даже представить такое невозможно. Однажды я зашел в нашу раздевалку в перерыве матча, а там эти агенты. Я сказал: «Если не уйдут они, уйду я», — сказал специалист.

Ранее сообщалось, что Хулиан Калеро рассказал о пьянстве в «Волге».