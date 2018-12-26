Рамос может уйти из «Реала»

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Капитан мадридского «Реала» защитник Серхио Рамос может покинуть клуб в случае назначения на пост главного тренера португальца Жозе Моуринью, сообщает «Советский спорт»

По информации британского издания Daily Express, руководство «сливочных» рассматривает нынешнего наставника команды аргентинца Сантьяго Солари исключительно как временную фигуру. Основным кандидатом на должность главного тренера команды является бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Моуринью.

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В текущем сезоне защитник сборной Испании провел в составе «Реала» 24 матча, в которых отличился шестью мячами.

Португальский специалист был уволен из «МЮ» 18 декабря после поражения в мачте 17-го тура Английской премьер-лиги против «Ливерпуля» со счетом 3:1.

Ранее сообщалось, что защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос занял третье место в рейтинге футболистов клуба по количеству завоеванных трофеев в составе «сливочных».