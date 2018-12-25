Боец UFC пострадал от взрыва гранаты
Боец смешанного стиля (ММА) Алекс Оливейра чуть не погиб от взрыва гранаты в бразильском городе Тре Риос, передает «Советский спорт».
Приехав на заправку, Оливейра увидел, что его родственники вступили в перепалку с вооруженными людьми. Когда Оливейра вышел из машины, в его сторону полетела граната.
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«У них были мачете, ножи, граната. Они бросили гранату в мою сторону. Осколки полетели мне в ногу и в ступню», — сказал боец в интервью MMA Fighting.
Спортсмен сам добрался до больницы, а после отправился в больницу.
Оливейра выступает в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). На его счету 18 побед, шесть поражений и одна ничья.