Боец UFC пострадал от взрыва гранаты

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Боец смешанного стиля (ММА) Алекс Оливейра чуть не погиб от взрыва гранаты в бразильском городе Тре Риос, передает «Советский спорт».

Приехав на заправку, Оливейра увидел, что его родственники вступили в перепалку с вооруженными людьми. Когда Оливейра вышел из машины, в его сторону полетела граната.

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«У них были мачете, ножи, граната. Они бросили гранату в мою сторону. Осколки полетели мне в ногу и в ступню», — сказал боец в интервью MMA Fighting.

Спортсмен сам добрался до больницы, а после отправился в больницу.

Оливейра выступает в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). На его счету 18 побед, шесть поражений и одна ничья.

Ранее боец UFC опубликовал видео тренировки с Дзюбой.