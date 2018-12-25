Шипулин объявил о завершении карьеры

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Российский биатлонист Антон Шипулин принял решение завершить спортивную карьеру, сообщает ТАСС.

29 декабря Шипулин примет участие в «Рождественской гонке», которая пройдет в немецком Гильзенкирхене на стадионе футбольного клуба «Шальке-04».

«Эта гонка станет для меня последней в карьере», — сказал Шипули на специальной пресс-конференции.

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Шипулин является олимпийским чемпионом Игр 2014 года в Сочи в эстафете 4×7,5 км, бронзовым призером Олимпиады-2010 в данной дисциплине, чемпионом мира 2017 года в эстафете, шестикратным призером чемпионатов мира. По итогам сезона-2014/15 Шипулин стал обладателем малого Кубка мира в зачете масс-стартов.

Ранее сообщалось, что Шипулин может завершить карьеру из-за проблем с сердцем.