Известный английский футболист ответил Трампу на русском языке

Бывший форвард испанской «Барселоны» и сборной Англии Гари Линекер ответил на русском языке на сообщение президента США Дональда Трампа в твиттере, передает «Советский спорт».

Известный своим остроумием футболист написал «ты шутишь» на фразу Трампа «Америку снова уважают».

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Кроме «Барселоны» Линекер выступал за английские «Лестер Сити», «Эвертон» и «Тоттенхэм Хотспур». Он третий бомбардир в истории сборной Англии. Чаще Линекера (48 мячей) забивали только Бобби Чарльтон (49) и Уэйн Руни (53).

В декабре 2018 года на русском языке написала свой твит известная британская писательница Джоан Роулинг.

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