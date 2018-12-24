Известный английский футболист ответил Трампу на русском языке
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Бывший форвард испанской «Барселоны» и сборной Англии Гари Линекер ответил на русском языке на сообщение президента США Дональда Трампа в твиттере, передает «Советский спорт».
Известный своим остроумием футболист написал «ты шутишь» на фразу Трампа «Америку снова уважают».
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Кроме «Барселоны» Линекер выступал за английские «Лестер Сити», «Эвертон» и «Тоттенхэм Хотспур». Он третий бомбардир в истории сборной Англии. Чаще Линекера (48 мячей) забивали только Бобби Чарльтон (49) и Уэйн Руни (53).
В декабре 2018 года на русском языке написала свой твит известная британская писательница Джоан Роулинг.
Ранее Кержаков отдал ребенка жене.
ты шутишь https://t.co/YdgP4Iq8oR— Gary Lineker (@GaryLineker) 24 декабря 2018 г.