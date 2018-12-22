Ковтун сбросил 14 килограммов перед сезоном-2018/19

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Четырехкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун рассказал о подготовке к текущему сезону, передает ТАСС.

Спортсмен хотел завершить карьеру в начале 2018 года, но в апреле вернулся в группу тренера Елены Буяновой.

«Было одно условие - похудеть за три недели. К тому моменту я уже работал над этим, скинул три килограмма, но нужно было еще 11. У меня была цель, и если бы я не выполнил ее, меня бы не взяли на сбор. Но в итоге вес как быстро пришел, так и ушел», — сказал фигурист.

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23-летний Ковтун — двукратный серебряный призер и обладатель бронзовой медали чемпионатов Европы. 21 декабря он в четвертый раз выиграл чемпионат России, опередив Михаила Коляду.

Ранее сообщалось, что фигурист Ковтун стал более хладнокровным.