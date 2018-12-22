Эксперт оценил шансы принятия «закона Родченкова»

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Российский социолог Сергей Задумов считает, что у законопроекта США о введении уголовного наказания за применение допинга на международных соревнованиях есть большие шансы быть принятым американским парламентом, передает газета «Московский комсомолец».

Документ получил имя информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова и предусматривает штраф до $1 миллиона и тюремное заключение сроком до 10 лет для лиц, замешанных в махинациях с допингом на международных спортивных соревнованиях.

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«Смотрим, кто стоит за законом Родченкова? Это демократ Шелдон Уайтхаус и республиканец Оррин Хэтч. Так что закон Родченкова — это продукт межпартийного сотрудничества. Это повышает шанс прохождения документа в Конгрессе. Данный закон будет закреплять мировую гегемонию США в спорте вообще. В этом смысле он совпадает с интересами и республиканцев и демократов, что делает его весьма проходным», — пояснил эксперт.

Георгий Родченков — бывший глава Московской антидопинговой лаборатории, бежавший из России в США в конце 2015 года. Из-за его показаний российские спортсмены участвовали в зимней Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом.

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