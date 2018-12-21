«Ак Барс» прервал серию «Трактора» из трех побед
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги казанский «Ак Барс» на своем льду обыграл челябинский «Трактор» со счетом 5:3, передает «Советский спорт».
Уральский клуб прервал свою серию из трех побед подряд.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Трактор» (Челябинск) — 5:3 (2:1, 2:0, 1:2)
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1:0 — Зарипов (Секач) — 0:26
1:1 — Щехура (Томас, Стоа) — 7:02 (4×5)
2:1 — Батыршин (Лукоянов) — 14:01 (4×5)
3:1 — Секач (Педан, Зарипов) — 27:38
4:1 — Кара (Галиев, Марков) — 35:42
4:2 — Кокуев (Исаев, Желдаков) — 50:08
4:3 — Стоа (Желдаков, Шаров) — 54:11
5:3 — Лукоянов (Абросимов, Потапов) — 59:38 (пустые ворота)
«Ак Барс» остался на третьем месте турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. «Трактор» — девятый.
Ранее сообщалось, что все билеты на матч СКА и ЦСКА на открытом воздухе проданы.