Загитова выиграла короткую программу на ЧР, Медведева — 14-я

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Фигуристка Алина Загитова выиграла короткую программу на чемпионате России в Саранске, сообщает «Советский спорт».

Она набрала за свой прокат 80,62 балла. Более пяти баллов ей проиграла ставшая второй Александра Трусова. Алена Косторная показала третий результат. Серебряный призер Олимпиады 2018 года Евгения Медведева выступила неудачно, заняв 14-е место (62,24).

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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

Чемпионат России. Саранск

Женщины. Короткая программа

1. Алина Загитова — 80,62

2. Александра Трусова — 74,96

3. Алена Косторная — 74,40

Произвольная программа состоится 22 декабря.

Ранее олимпийская чемпионка Алина Загитова прокомментировала свое выступление в короткой программе на чемпионате России.