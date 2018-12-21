Японский кикбоксер хочет пнуть Мейвезера за отношение к бою

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Японский кикбоксер Тенсин Нацукава прокомментировал предстоящий бой против непобежденного боксера-профессионала Флойда Мейвезера, передает «Советский спорт».

Поединок будет носить выставочный характер и пройдет 31 декабря.

«Хочу надрать зад Мейвезеру. Я удивлю его – буду использовать по максимуму все навыки, которым я научился в кикбоксинге. Кажется, Флойд не воспринимает наш бой всерьез. Я не увидел вокруг него никакой ауры. Он несет много провокационного бреда – за это хочется пнуть его.

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Я взволнован, иногда мне страшновато. Но в день боя я буду уверен в себе», – цитирует японца Boxingscene.

Ранее сообщалось, что Насукава пообещал отомстить за Конора Макгрегора.