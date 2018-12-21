Дзюба оценил возможность возвращения в «Спартак»

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Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба рассказал о том, мог ли вернуться в московский «Спартак», передает «СЭ».

Капитан национальной команды заявил, что вряд ли вернется в стан красно-белых, а также категорично высказался об отношении к нему со стороны фанатов «Спартака».

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«После чемпионата мира было несколько самых общих разговоров, что-то витало в воздухе, доносилось до меня, но я искренне сказал, что это неправильно. Дважды в одну реку не войти.

Как я туда приду? Большинство фанатов меня не любит, они слышат только одну сторону, и им этого достаточно. Нет смысла что-либо им объяснять. Если они реально думают, что я тогда специально наступил на спартаковский шарф и топтался на нем, мне их искренне жаль», — сказал Дзюба.

Ранее сообщалось, что Дзюба назвал клубы АПЛ, в которые мог перейти после ЧМ-2018.