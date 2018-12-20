Шестеро футболистов «Томи» поставили клубу ультиматум

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Клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Томь» имеет большие долги по зарплате, сообщает ТАСС.

В связи с этим шестеро игроков клуба пообещали руководству клуба расторгнуть контракты через палату по разрешению споров РФС, если долги не будут погашены к указанному в заявлениях сроку.

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«У нас нет информации о том, что футболисты подали заявление. Нам сначала говорили, что рассчитаются с футболистами до конца ноября, сейчас конкретизировали, что до конца года. Я не знаю, какой срок поставили футболисты, но мы каждый день ждем и надеемся, что до 31 декабря это произойдет. Разговор шел о том, чтобы выплатить все долги, но думаю, что если выплатят хотя бы часть, то было бы тоже хорошо», — сообщили в пресс-службе сибирского клуба.

«Томь» после 24 туров занимает второе место в первенстве ФНЛ, отставая от «Тамбова» на одно очко.

Ранее сообщалось, что грозненский «Ахмат» интересуется игроком сборной Польши.