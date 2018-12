Агент Дацюка ответил на вопрос о возвращении форварда в НХЛ

Дэн Мильштейн, агент нападающего СКА и сборной России Павла Дацюка, отметил, что хоккеист не собирается возвращаться в Национальную хоккейную лигу (НХЛ) в следующем сезоне, передает «Советский спорт».

Слова Мильштейна в своем твиттере процитировал журналист канадской TSN Боб Маккензи.

«Слышал, будто 40-летний Павел Дацюк может рассмотреть вариант с возвращением в НХЛ в следующем сезоне. Но его агент Дэн Мильштейн сказал: «Мы каждый год садимся и обсуждаем варианты, но возвращение в НХЛ его не привлекает», — написал Маккензи.

До 1 июля 2019 года права на Дацюка в НХЛ принадлежат «Аризоне». Затем хоккеист станет неограниченно свободным агентом и сможет выбирать клуб самостоятельно.

