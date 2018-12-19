Хабиб Нурмагомедов резко отреагировал на вопрос о российском флаге

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов резко ответил на вопрос о том, почему он не выходит в октагон с российским флагом.

«Я всегда выхожу. На экранах]показан флаг страны. Меня и в Америке все называют — кто не знает Дагестан, Чечню, Кавказ — русским. И, если вы заметили, даже иностранные бойцы, которые про меня говорят, все говорят, что я русский. Так что для них мы — одна нация, для них мы — одни люди. Самое главное, чтобы наши люди не разделяли. Такие, как ты, например. Чтобы такие глупые вопросы мне не задавали.

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Там, за границей, нас никто не разделяет. Разделяют внутри люди, которые хотят, чтобы мы были разделенными. Так что смени разговор, и давайте разговаривать о спорте, а не о политике. Если у тебя есть нормальные вопросы — можешь продолжать задавать их», — сказал Нурмагомедов в интервью Ura.ru.

Ранее боец UFC ответил россиянину на призыв оставаться скромным.