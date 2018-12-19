Тренер киевского «Арсенала»: пока в Россию я ни ногой

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Главный тренер киевского «Арсенала» Вячеслав Грозный рассказал о том, как бы отреагировал на предложение работать в России, если бы такое поступило, передает «Советский спорт».

На данный момент «канониры» занимают последнюю строчку в турнирной таблице чемпионата Краины.

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«Нет. Мне и не предлагают. Понимают ситуацию. Нужно, чтобы она решилась. Пока этого не будет — я туда ни ногой. Там широкие возможности. Возьмите Киев. По большому счету, столица имеет одну топ-команду — «Динамо». В Москве есть «Спартак», ЦСКА и «Локомотив», — приводит слова Грозного Gazeta.ua.

Напомним, что в 2002 году украинский специалист был признан лучшим тренером страны.

Ранее матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Шахтером» и «Лионом» был перенесен из Харькова из-за военного положения на Украине.