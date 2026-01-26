Размер шрифта
Общество

Российские вузы будут готовить специалистов для освоения Арктики

Российским вузам поставлена цель подготовить «арктических космонавтов»


Российские вузы будут усиленно готовить молодых специалистов для освоения Арктики. При этом сама подготовка очень похожа на требования к подготовке космонавтов. Об этом в интервью РИА Новости рассказал профессор Высшей школы производственного менеджмента Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ), председатель Экспертного совета по вопросам развития АЗРФ при Комитете по внешним связям Санкт-Петербурга Алексей Фадеев.

По его словам, сейчас возникла критическая потребность в кадрах для освоения Арктики и это ставит перед вузами серьезные вызовы. По прогнозам Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики до 2030-2035 годов потребность в новых специалистах в регионе составит от 70 000 до 180 000 человек.

«Нужны не просто рабочие, а специалисты, умеющие работать с высокотехнологичным оборудованием в условиях низких температур», — отметил Фадеев.

Как отметил профессор, уже сегодня Арктике нужны геологи, инженеры по бурению, специалисты по сжиженному природному газу (СПГ), маркшейдеры, химики-технологи, судоводители и механики для ледокольного флота, логисты, специалисты по эксплуатации портового оборудования, операторы беспилотных систем для ледовой разведки.

Работу в Арктике, по его словам, можно сравнить с работой в космическом пространстве, потому что специалистам придется работать в экстремальных природных условиях, похожих на космические, где цена ошибки так же высока, как и на орбите.

Ранее ученые нашли способ строить теплые укрытия из снега для освоения Арктики.

