Российские вузы будут готовить специалистов для освоения Арктики

Российские вузы будут усиленно готовить молодых специалистов для освоения Арктики. При этом сама подготовка очень похожа на требования к подготовке космонавтов. Об этом в интервью РИА Новости рассказал профессор Высшей школы производственного менеджмента Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ), председатель Экспертного совета по вопросам развития АЗРФ при Комитете по внешним связям Санкт-Петербурга Алексей Фадеев.

По его словам, сейчас возникла критическая потребность в кадрах для освоения Арктики и это ставит перед вузами серьезные вызовы. По прогнозам Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики до 2030-2035 годов потребность в новых специалистах в регионе составит от 70 000 до 180 000 человек.

«Нужны не просто рабочие, а специалисты, умеющие работать с высокотехнологичным оборудованием в условиях низких температур», — отметил Фадеев.

Как отметил профессор, уже сегодня Арктике нужны геологи, инженеры по бурению, специалисты по сжиженному природному газу (СПГ), маркшейдеры, химики-технологи, судоводители и механики для ледокольного флота, логисты, специалисты по эксплуатации портового оборудования, операторы беспилотных систем для ледовой разведки.

Работу в Арктике, по его словам, можно сравнить с работой в космическом пространстве, потому что специалистам придется работать в экстремальных природных условиях, похожих на космические, где цена ошибки так же высока, как и на орбите.

Ранее ученые нашли способ строить теплые укрытия из снега для освоения Арктики.