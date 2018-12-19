Хомуха сравнил выступления ЦСКА и «Локомотива» в еврокубках

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Тренер юношеской сборной России и бывший полузащитник московского ЦСКА Дмитрий Хомуха прокомментировал выступления российских клубов в еврокубках, передают «Известия».

Наставник национальной команды отметил, что победа армейцев над мадридским «Реалом» в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов придаст футболистам уверенности.

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«Для такой команды, как ЦСКА, результат всегда на первом месте. Но психологически эти две победы над «Реалом» дают очень много в плане перспективы. Благодаря им молодежь клуба обретет уверенность в себе, которая позволит в будущем стабильнее выступать на уровне Лиги чемпионов и не допускать осечек в матчах с не такими сильными соперниками», — подчеркнул эксперт.

Также он поделился мнением об игре столичного «Локомотива» в сезоне.

«В свою очередь, трудно найти какой-то позитив в еврокубковой кампании «Локомотива». Думаю, тренерский штаб и руководство разберут эти неудачи. Но, на мой взгляд, для того чтобы в будущем бороться за выход из группы, в команде должно быть меньше возрастных футболистов», — заключил Хомуха.

В последнем матче армейцев со «сливочными» ЦСКА одержал победу со счетом 3:0.

Ранее полузащитник столичного клуба Никола Влашич вошел в символическую сборную группового этапа Лиги чемпионов.