Игрок ЦСКА попал в символическую сборную группового этапа Лиги чемпионов

Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич вошел в символическую сборную группового этапа Лиги чемпионов, сообщает «Советский спорт».

Хавбек принял участие во всех шести матчах, в которых забил три мяча и отдал две голевые передачи.

Также в символическую сборную попали вратарь Войцех Щченсны («Ювентус»), защитники Жорди Альба («Барселона»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Николас Тальяфико («Аякс»), Рафаэль Геррейро («Боруссия» Дортмунд), полузащитники Карлос Солер («Валенсия»), Дженгиз Ундер («Рома»), нападающие Мусса Марега («Порту»), Роберт Левандовски («Бавария») и Душан Тадич («Аякс»).

Ранее сообщалось, что сразу четыре игрока ЦСКА вошли в сборную недели Лиги чемпионов по версии WhoScored.

