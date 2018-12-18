Тренер из школы олимпийского резерва два года насиловал и запугивал ученицу

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Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении тренера из Ростовского областного училища олимпийского резерва, который подозревается в изнасиловании своей подопечной, сообщает «360».

По версии следствия, тренер по велоспорту Андрей Ш. с февраля 2015 года по декабрь 2017 года насиловал свою 20-летнюю ученицу, а также оказывал на спортсменку психологическое давление и угрожал ей расправой. Против тренера возбудили уголовное дело по статье «Понуждение к действиям сексуального характера, совершенное в отношении несовершеннолетнего».

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Тренер был задержан в марте 2018 года в Ростове-на-Дону. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что арбитр из Саранска попал в тюрьму за продажу гашиша экс-игроку «Динамо».