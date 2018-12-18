Променявшая Россию на Польшу фигуристка объяснила свой выбор

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Фигуристка-одиночница Екатерина Куракова, принявшая решение сменить спортивное гражданство и выступать за команду Польши, объяснила свой выбор, передает Sport24.

По словам 16-летней спортсменки, в России для нее «нет места».

«Наверное, будет хорошо, если я объясню так: например, есть замечательный хирург, он может и хочет спасать жизни людей. Приходит этот хирург устраиваться на работу в больницу, а там все знают, что он хороший и талантливый, но у них в больнице нет свободных мест… Ну, совсем нет. Тогда этот хирург идет и устраивается на работу в другую больницу и спасает людей там.

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Польшу я выбрала, потому что почувствовала большой интерес к себе, я почувствовала, что я очень нужна, а это так здорово. Быть нужной!» — сказала Куракова.

Ранее сообщалось, что Орсер назвал Евгению Медведеву своим главным проектом.