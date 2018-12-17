Сауль Альварес не против вновь сразиться с Головкиным

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Чемпион WBC и WBA в среднем весе и чемпион WBA во втором среднем весе Сауль Альварес высказался о возможном поединке с казахстанским боксером Геннадием Головкиным, передает «Советский спорт».

Мексиканец и Головкин встречались дважды: первый бой завершился ничьей, а во втором судьи отдали победу Канело.

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«Я чувствовал, что наше соперничество с Головкиным закончилось 15 сентября. Я показал всем, что лучше его. У нас было два больших боя. Но если люди хотят, мы сделаем третий поединок.

Я хочу делать лучшие бои. Всегда стремлюсь к этому», — цитирует мексиканца Boxing News 24.

Ранее сообщалось, что Альварес посоветовал фанатам Головкина «лить слезы всю жизнь».