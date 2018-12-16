Черчесов ответил на вопрос о Кокорине

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, готов ли вернуть нападающего «Зенита» Александра Кокорина в сборную после его освобождения из СИЗО, передает «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что не хочет торопиться в принятии этого решения, потому что для начала нужно разобраться вне футбольного поля.

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«Сначала им надо разобраться в правовом поле, потом перейдем на футбольное. И опять же, жизнь показала, что после истории в Монако Кокорин вернулся в сборную. Потому что все успокоились, он показывал свою игру, забивал голы. Мы обо всем поговорили — и он был в команде. Потом травма, теперь — вот эта история.

Очень не люблю частицу «бы» — что бы было, что бы могло быть, если… Ситуация такова, какова она есть. Она очень неприятная, тем более что касается нашего брата, члена футбольного сообщества. Надо дождаться, чем закончится суд, и постепенно переходить с одного уровня на другой», — заявил специалист.

Ранее Кураньи записал видео в поддержку Кокорина.