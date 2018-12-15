Российский саночник Репилов стал лучшим на этапе Кубка мира
Российский саночник Роман Репилов выиграл заезд на четвертом этапе Кубка мира в американском Лейк-Плэсиде, сообщает «Советский спорт».
Россиянин показал время 1 минута 43,048 секунды по сумме двух заездов. 0,171 секунды ему проиграл немец Йоханнес Людвиг. Бронза у австрийца Рейнхарда Эггера.
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Кубок мира. 4-й этап. Лэйк-Плэсид (США)
Мужчины
1. Роман Репилов (Россия) — 1.43,048
2. Йоханнес Людвиг (Германия) — + 0,171
3. Рейнхард Эггер (Австрия) — + 0,227…
6. Семен Павличенко (Россия) — + 0,372…
19. Александр Горбацевич (Россия) — + 1,338…
23. Степан Федоров (Россия) — + 1,550
24. Максим Аравин (Россия) — + 1,655