Дочь Фуркада «заказала» победу в гонке преследования

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Французский биатлонист Мартен Фуркад после победы в гонке преследования на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене сообщил, что на успех его мотивировала дочь, передает «Чемпионат».

Также спортсмен объяснил, за счет чего он собирался выиграть у победителя спринтерской гонки норвежца Йоханнеса Бё.

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«Вчера моя дочь приехала сюда, чтобы посмотреть, как я выступаю. Она спросила: «Папа, где твоя золотая медаль?». Мне нечего ей было тогда ответить. Но она мотивировала меня на победу сегодня, я не мог ее подвести. Я понимал, что Йоханнес Бё гораздо быстрее меня на лыжне на данном отрезке сезона, так что надо было обыграть его на стрельбе. Это был единственный шанс», – сказал Фуркад на пресс-конференции.

Для Фуркада эта победа стала 76-й на этапах Кубка мира. Также теперь на счету пятикратного олимпийского чемпиона 140 подиумов на Кубке мира.

Ранее Логинов прокомментировал седьмое место в гонке преследования.