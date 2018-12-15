«Манчестер Сити» возглавил турнирную таблицу чемпионата Англии
«Манчестер Сити» обыграл ливерпульский «Эвертон» со счетом 3:1 в матче 17-го тура Английской премьер-лиги, сообщает «Советский спорт».
Дубль в составе победителей оформил бразильский нападающий Габриэл Жезус.
Англия. Премьер-лига. 17-й тур
«Манчестер Сити» (Манчестер) — «Эвертон» (Ливерпуль) — 3:1
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Голы: 1:0 — Габриэл Жезус, 22; 2:0 — Габриэл Жезус, 50; 2;1 — Калверт-Льюин, 65; 3;1 — Стерлинг, 69 (3:1).
«Манчестер Сити» возглавил турнирную таблицу чемпионата до воскресного матча «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед».
Ранее тренер «Ливерпуля» Клопп поделился мнением об «антифутболе» Моуринью.